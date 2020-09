Scafati, colpisce vicino di casa con spranga di ferro: a processo per tentato omicidio

Finisce a processo con il rito immediato un 57enne di Scafati, accusato di tentato omicidio per aver aggredito un suo vicino di casa a seguito di beghe condominiali.

Il fatto

Lo scorso 6 luglio l’uomo si scagliò contro un altro residente (ex guardia giurata), mentre quest’ultimo era insieme ad un operatore della Gori impegnato nella sostituzione di alcuni contatori dell’acqua. L’aggressore avrebbe utilizzato una spranga di ferro per colpirlo alla testa e alla spalla. Poi, prima di fuggire, avrebbe scatenato la sua ira anche contro la moglie dell’uomo, ferendola lievemente, la quale era intervenuta per difenderlo. Immediato l’intervento dei carabinieri, allertati dal dipendente della Gori, che, grazie alle testimonianze dei presenti, erano poi riusciti ad individuare il 57enne. Tra quest'ultimo e la vittima pare vi fossero diversi problemi già segnalati in passato.