Scontri con i tifosi avversari, assolti con formula piena 4 giovani

Sono stati assolti perchè il fatto non sussiste 4 tifosi della Scafatese, che a marzo scorso, presso lo stadio “F.Squitieri” di Sarno, furono accusati di aver lanciato oggetti pericolosi, come petardi e bombe carta, contro i supporter del San Marzano Calcio

L'indagine

«C'è soddisfazione per una sentenza - dichiara l'avvocato Roberto Acanfora che difendeva 3 dei 4 imputati - che ristabilisce la verità dei fatti. Il Tribunale è stato scrupoloso e attento. È apparso chiaro che i ragazzi coinvolti erano assolutamente estranei agli scontri. Ci auguriamo che ora il Questore revochi l'ingiusta misura del Daspo». L'indagine fu condotta dalla polizia di Sarno (10 furono in tutto i tifosi coinvolti, per il resto si è proceduto a parte), intervenuta durante l’arrivo dei tifosi allo stadio. A bordo di un minivan bianco e due automobili, i supporter della Scafatese non avevano seguito il percorso prestabilito per l’arrivo in sicurezza al settore ospiti dello stadio, raggiungendo l’ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano. Giunti in prossimità dell’accesso, con volto coperto e muniti di mazze, sono scesi dai veicoli lanciando due petardi e due fumogeni contro i tifosi locali, ferendone tre, due dei quali medicati in campo ed uno al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni. Dai video, tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti ad addebitare ai quattro odierni imputati le condotte violente. Le motivazioni entro i tempi previsti dalla legge.