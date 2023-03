Petardi contro i tifosi ospiti, tornano liberi i 4 ultras della Scafatese

Sono stati rimessi in libertà - dopo la convalida dell'arresto - i quattro tifosi scafatesi finiti ai domiciliari, perché accusati di essere responsabili dei disordini verificatisi, domenica 5 marzo, presso lo stadio “F.Squitieri” di Sarno, dove si è disputata la partita San Marzano Calcio – Scafatese Calcio 1922.

L'udienza

Ieri mattina la decisione del giudice del tribunale di Nocera Inferiore, al termine della direttissima. I quattro restano indagati a piede libero ma senza misure cautelari o personali. Erano difesi dal legale Roberto Acanfora. Secondo le accuse, durante l’arrivo dei tifosi allo stadio a Sarno, un gruppo di 15 ultras della Scafatese, a bordo di un minivan di colore bianco e due automobili, non seguendo il percorso prestabilito per l’arrivo in sicurezza al settore ospiti dello stadio, hanno raggiunto l’ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano. Giunti in prossimità dell’accesso, con volto coperto e muniti di mazze, erano scesi dai veicoli lanciando due petardi e due fumogeni contro i tifosi locali, ferendone tre, due dei quali medicati in campo ed uno al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni. Gli indagati erano stati individuati da Digos e polizia di Sarno attraverso le immagini provenienti di alcune telecamere di sorveglianza.