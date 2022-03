Dipendente di azienda conserviera di Scafati, trovato a lavorare come cameriere: a processo per truffa

In malattia dal lavoro di dipendente presso un'azienda conserviera di Scafati, fu trovato a lavorare in un ristorante di Castellammare come cameriere. Un uomo di 36 anni è finito a processo con l'accusa di truffa

La storia

I fatti risalgono al 2018, ma l'uomo fu beccato nel 2019, diversi mesi dopo, poi denunciato dal titolare dell'azienda. Con documentazione, avrebbe simulato un periodo di malattia, quando invece lavorava altrove. Il processo per lui comincerà ad aprile