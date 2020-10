Scafati, si finge suo nipote e le spilla 8500 euro: poi ci riprova e lo arrestano

Riesce a portare via ad un'anziana quasi 9000 euro, ma quando ne chiede altri 10.000, viene arrestato dai carabinieri. E' accaduto giorni fa, di giovedì, in via Montegrappa, a Scafati. In arresto è finito un uomo di Napoli, di 38 anni, F.G.

I due colpi

L'uomo, insieme ad una complice, di sesso femminile, era riuscito a far credere alla vittima, una 70enne, di essere suo nipote e di attendere tre distinti pacchi, che sarebbero stati consegnati in momenti diversi. Per questo, si era servito di una complice, che insieme a lui, avrebbe telefonato in maniera costante sul cellulare e sul numero fisso dell'anziana, per non darle tempo di credere di essere finita nel bel mezzo di un raggiro. Nel primo caso, l'uomo riusciva ad ottenere dalla donna 5000 euro e poi 3400 euro. Il terzo tentativo era però fallito, in quanto la donna aveva allertato i carabinieri, raccontando dei sospetti che le erano venuti durante tutte quelle telefonate. I carabinieri a quel punto si erano nascosti dentro casa dell'anziana, che era in compagnia della colf, aspettando l'uomo per fermarlo. E lo avevano poi arrestato, mentre lo stesso cercava di fuggire. I militari erano entrati da un ingresso secondario, anticipando il truffatore. Difeso dall'avvocato Vincenzo Marrazzo, il 38enne è comparso dinanzi al gip, questa mattina, per l'udienza di convalida. In seguito, il tribunale ha applicato all'indagato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini proseguono, ora, per individuare anche la complice dell'uomo.