Vaccini fantasma per avere il Green Pass: aperta indagine nell'Agro nocerino

Vaccinazioni fantasma per ottenere il green pass. Scatta l’indagine in Provincia di Salerno. Sarebbero almeno 15 i falsi vaccinati nell'Agro nocerino sarnese, con i nominativi inseriti nell'elenco di chi avrebbe effettuato due dosi e sulla piattaforma Soresa della Regione Campania.

La scoperta

La scoperta è stata fatta a Scafati. Il personale di turno al centro vaccinale del Covid hospital, verificando la documentazione cartacea delle persone alle quali era stato somministrato in giornata il vaccino con le informazioni registrate sulla piattaforma Soresa, si è accorto che qualcosa non andava. Infatti, in ospedale risultavano vaccinate otto persone in più rispetto ai nominativi registrati sui moduli in carta. Da lì la comunicazione all'Asl e i relativi controlli. Otto persone risultavano registrate e vaccinate in quello stesso hub nella giornata di martedì, ma nessuno tra il personale sanitario di turno a Scafati aveva somministrato loro in siero. L'episodio è stato oggetto di una denuncia ai carabinieri. Tra i sospetti da non escludere, quello di un uso delle credenziali in dotazione al personale dell’hub vaccinale dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati per avere un accesso da remoto alla piattaforma Soresa, riuscendo così a inserire i dati delle somministrazioni fasulle, con lo scopo di garantire agli interessati l’ottenimento del green pass.