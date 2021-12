Scafati, rigata la carrozzeria dell'auto di Ambrunzo: "Fatti vivo, misero vigliacco"

“Ieri una carogna mi ha rigato l’auto nel parcheggio del Comune di Scafati”. A denunciarlo, sui social, è il consigliere comunale di opposizione Michelangelo Ambrunzo che, venerdì mattina, ha trovato rigata, in più punti, la carrozzeria della sua vettura.

L’amarezza

Ambrunzo non esclude che possa trattarsi di un gesto intimidatorio: “Può darsi che il “fenomeno” danneggiando la mia MB CLA ha inteso lasciarmi un messaggio. Caro “fenomeno” potevamo e possiamo tranquillamente parlare davanti a un caffè. Tranquillo l’auto la riparo io, è già in officina. Fatti vivo, dimostra di non essere solo un misero vigliacco.Sono sempre più convinto che il ministro Basaglia, chiudendo i manicomi, ci abbia sopravvalutato”.

I casi precedenti

Nei mesi scorsi stessa sorte è capitata anche alle vetture della consigliera comunale di maggioranza Ida Brancaccio, del vicesindaco Serena Porpora e dell’assessore al commercio Arcangelo Siciliano.