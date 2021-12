Ferito in un negozio di lavorazione del vetro a Scafati, in 2 a processo

Rispondono di lesioni colpose per omissioni e violazioni, in materia di sicurezza sul lavoro due persone, rispettivamente responsabile legale e datore di lavoro e di una vetreria scafatese.

L'indagine

Per la Procura la condotta dei due, attesi dal processo, integrerebbe la colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. I due sono accusati di aver cagionato così ad un dipendente addetto alle movimentazione di lastre in vetro, lesioni personali, con frattura instabile trattata chirurgicamente e «con un conseguente indebolimento permanente della funzionalità del rachide lombare a seguito del ribaltamento di alcune lastre che si trovavano su di un opposto cavalletto metallico». L'uomo fu travolto da alcune lastre di vetro, mentre lavorava in azienda. Il dibattimento partirà nei prossimi mesi