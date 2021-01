Scafati, violentata e minacciata dall'ex che non si rassegnava: 47enne va in carcere

Non aveva accettato la fine della relazione con la sua compagna, cominciando prima a minacciarla di morte, poi sottoponendola a violenze di vario tipo, anche sessuale. Giorni fa, è stato arrestato un uomo di Scafati, di 47 anni. I carabinieri gli hanno notificato un'oridnanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip del tribunale di Nocera Inferiore

La storia

L'uomo era stato più volte segnalato alla Procura dopo le denunce a suo carico, presentate dalla ex compagna. Ad ottobre scorso, dopo essere stato lasciato, il 47enne era tornato alla carica, minacciando la donna di riallacciare la relazione. In diverse occasioni, la vittima fu raggiunta in casa e minacciata, poi costretta anche a subire rapporti sessuali contro la sua volontà. Ancora, sempre in quello stesso periodo, la vittima fu colpita con violenza al volto, rimediando la rottura del setto nasale. La donna si era poi trasferita altrove, in una casa famiglia, ma l'uomo riuscì a raggiungerla, con l'intento di portarla via. Nel mirino del 47enne ci finì anche la madre anziana della ex e gli stessi carabinieri, che avevano provveduto a trovare una nuova sistemazione alla donna. Le condotte reiterate dell'indagato hanno spinto il gip a firmare un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'uomo era riuscito a prendersela persino con due professioniste, psicologhe dell'unità di sanità penitenziaria dell'Asl di Salerno. A suo dire, il 47enne pretendeva di uscire ed essere trasferito in una struttura psichiatrica. Ora il carcere