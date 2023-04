Abusata in strada, il nuovo riconoscimento della vittima in tribunale

Confronto tra la vittima e l'imputato, il processo nei riguardi di un corriere di 35 anni, di origini napoletane, si è aggiornato ad un'ultima udienza. L'accusa, per lui, è di violenza sessuale. Lo ha stabilito il Tribunale di Nocera Inferiore, fissando una ricognizione dell'imputato attraverso un nuovo riconoscimento che la vittima, in aula, dovrà eseguire, insieme ad altre tre persone vestite allo stesso modo dell'imputato, quel giorno, oltre a presentare caratteristiche fisiche simili.

La storia

Il 35enne è accusato di aver costretto la giovane di 24 anni a subire abusi sessuali in strada. Era luglio di cinque anni fa quando si consumò il fatto: lo sconosciuto scese da un furgone con la scusa di chiedere informazioni stradali, per poi bloccare al muro la ragazza, impedendole di muoversi. La vittima, dopo aver subito una serie di palpeggiamenti, riuscì ad allontanarsi e a scappare. Da lì la denuncia presentata ai carabinieri, che individuarono l'uomo attraverso un lavoro investigativo specifico. I fatti avvennero in via Luigi Cavallaro. La giovane fornì gli estremi del furgoncino di un'azienda di consegne, a bordo del quale il giovane si era allontanato. L'azienda interpellata dai carabinieri e dai giudici, poi, confermò quel giorno la presenza in strada di un proprio furgone. L'imputato, invece, ha sempre negato di aver visto o avuto modo di approcciare con la vittima. A giugno la ragazza dovrà nuovamente riconoscerlo (cosa che fece solo in fotografia all'epoca della denuncia).