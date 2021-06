Noleggiano uno scafo, ma affonda durante la gita: spavento per 7 giovani

Avevano noleggiato un'imbarcazione da diporto, ma la gita si è trasformata in un incubo per nove giovani provenienti dalle province di Napoli e Caserta. Come riporta Il Vescovado, i malcapitati hanno visto colare a picco la loro imbarcazione: intorno alle 16.00, a un centinaio di metri dalla costa, tra il Capo di Conca dei Marini e la spiaggetta delle Marinelle di Vettica di Amalfi, lo scafo ha cominciato a imbarcare acqua. Il responsabile non è stato in grado di risolvere così da Maiori un'imbarcazione della stessa società di noleggio è intervenuta con un altro natante per soccorrere i componenti dell'equipaggio.

E' stata allertata la Capitaneria di Porto di Amalfi: i sette giovani e il responsabile dell'imbarcazione affondata sono stati convocati presso l'ufficio locale marittimo di Amalfi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. La società dovrà poi rimuovere lo scafo dal fondale.