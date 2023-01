Dramma a Scala, anziana trovata morta vicino alla stufa

Erano giorni che l'anziana non si vedeva più in giro. Non rispondeva al telefono e nemmeno a chi bussava al campanello di casa. Per questo alcuni abitanti della frazione alta di Campidoglio, a Scala, piccolo paese della costa di Amalfi, considerando che la don a viveva da sola, hanno pensato, questa mattina, di chiamare i vigili del fuoco.

La scoperta

Intervenuti intorno alle 11.30, i caschi rossi sono entrati all'interno dell'abitazione di Via Scalese, trovando l'anziana 83enne priva di vita. Il suo corpo era a poca distanza dalla stufa, con segni evidenti di ustioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Amalfi per i rilievi del caso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella prevalente e' di un incidente domestico