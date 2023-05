Dà una pacca sul sedere ad una ragazza: 39enne finisce in carcere per cumulo di pena

La polizia a Scala ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia in carcere emessa del Tribunale di Salerno nei confronti di P.L., 39 anni, operatore del settore nautico, per un cumulo di pena. L'uomo, autore negli anni di diversi illeciti, anche per calunnia, dovra' scontare circa un anno in carcere. Determinante la condanna per abusi sessuali. L'uomo era finito nei guai per aver dato una pacca sul sedere a una ragazza.

La storia

I fatti risalgono al 2015, durante una festa in un locale di Ravello, P.L. si era avvicinato a una ragazza poggiandole la mano sul deretano. Un gesto che non era sfuggito al fidanzato della giovane, che era intervenuto contro il molestatore. La vittima del gesto e il suo ragazzo denunciarono l'episodio. La condanna definitiva da parte del Tribunale di Salerno, sommata alle due precedenti condanne ha provocato la sospensione condizionale della pena e il superamento del limite di quattro anni di pena detentiva. Di conseguenza è scattato l'ordine di carcerazione. La difesa aveva chiesto l'applicazione delle nuove pene sostitutive secondo la legge Cartabia, ma le condanne gia' passate in giudicato non hanno diritto all'attuazione della nuova disciplina. Il 39enne dovra' scontata la pena detentiva di circa un anno per rientrare al disotto dei quattro per poter chiedere la misura alternativa per la scarcerazione.