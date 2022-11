Smottamento danneggia condotta idrica a Scala: disposta autobotte per i residenti

Uno smottamento ha danneggiato la condotta idrica principale a Scala, in Costiera Amalfitana, causando disagi a una parte dei residenti. In mattinata, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Ausino e polizia municipale.

I disagi

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della condotta, ma i tempi, come fa sapere il Comune, si prospettano "abbastanza lunghi, vista l'entità del danno". Nel frattempo, l'Amministrazione comunale ha provveduto, di concerto con l'azienda che gestisce il servizio idrico, a fornire un servizio di approvvigionamento di acqua attraverso un'autobotte che sosterrà in località Campidoglio, all'altezza della chiesa di San Giovanni.