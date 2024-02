Bus pieno, 8 studenti restano a piedi: il sindaco li porta a scuola con l'auto di servizio

Continuano i disagi per gli studenti di Scala e Ravello che usufruiscono del trasporto pubblico locale per recarsi a scuola, nei comuni di Amalfi, Minori e Maiori. Come racconta Il Quotidiano della Costiera, accade che a Pontone alcuni ragazzi, diretti ad Amalfi, non sono potuti salire sul pullmino delle 7 e 20, gestito dalla società che per conto di Sita svolge il trasporto pubblico locale.

La storia

Come raccontato dalla testata, il bus aveva tutti e 20 i posti a sedere occupati. Otto ragazzi, così, non sono potuti salire a bordo per motivi di sicurezza. A quel punto le famiglie hanno allertato e riferito il disagio al sindaco Ivana Bottone, che con l’auto della Polizia Locale è giunta nella frazione di Pontone e consentire ai ragazzi di non tardare all’inizio delle lezioni. Il primo cittadino ha così permesso agli studenti di raggiungere Amalfi con l’auto di servizio.