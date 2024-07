Scambia cane per un cinghiale e lo uccide: si indaga

Tanta amarezza e sconcerto ad Eboli, dove, lunedì sera, un cane è stato colpito e ucciso da colpi di fucile. A sparare sarebbe stato un cittadino residente in località Lampione, il quale – secondo una prima ricostruzione – pensava di aver colpito un cinghiale. La notizia si sta diffondendo in queste ore in città suscitando l’indignazione da parte degli altri abitanti della zona.