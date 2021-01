Scambio elettorale politico-mafioso a Nocera, il colonnello del Ros: “Mai intercettato Maisto”

Dalle indagini non è emersa alcuna intercettazione relativa alla posizione dell’ex consigliere comunale di Nocera Inferiore, Nicola Maisto, né sono stati effettuati controlli di carattere patrimoniale che proverebbero il suo coinvolgimento nella presunta compravendita di voti. A confermarlo, il colonnello dei Ros Gabriele Mambor durante il processo “Un’altra storia” rispondendo alle domande dei difensori.

Il processo

In particolare, nel corso del contro-esame di ieri, il militare dell’Arma ha negato l’esistenza di elementi su Maisto (accusato di corruzione elettorale senza aggravante mafiosa), anche se Luigi Sarno, altro imputato nel processo insieme ad altri giovani, si sarebbe impegnato per raccogliere voti in suo favore. Così come non sono emersi elementi per provare che il pranzo a cui avrebbero partecipato alcuni degli imputati durante la campagna elettorale sia stato pagato da Maisto. Sotto la lente di ingrandimento della Procura anche la posizione di Ciro Eboli, accusato di scambio elettorale politico-mafioso, candidato ma non eletto alle ultime elezioni amministrative nocerine, che – secondo il colonnello Mambors – decise di candidarsi non per motivi politici ma perché interessato al progetto inerente la realizzazione di una casa famiglia a Montevescovado. Una tesi, questa, che sarebbe acclarata da un’intercettazione. Nel processo viene, infine, tirato in ballo anche Antonio Pignataro, ex boss della NF, che insieme ad Eboli avrebbe chiesto a Carlo Bianco, altro imputato e candidato al consiglio comunale, un impegno affinchè l’amministrazione comunale procedesse con lo svincolo edilizio per consentire la realizzazione della casa di accoglienza.