Scambio politico-mafioso a Scafati, l'Antimafia: "Condannate Aliberti, la moglie e il fratello"

A Scafati vi sarebbe stato un “patto” tra la politica locale e la camorra in cambio di voti e appalti. A sostenerlo il pm della Direzione Distrettuale Antimafia Rocco Alfano che ieri, al termine dell’udienza del processo “Sarastra” tenutati presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha chiesto una condanna a 6 anni e 8 mesi per il sindaco Pasquale Aliberti (rieletto lo scorso anno nuovamente alla guida della città); a 5 anni e 4 mesi per la moglie ed ex consigliere regionale Monica Paolino e 6 anni e 3 mesi per Aniello Aliberti, fratello del primo cittadino. Non solo. Per l’ex consigliere comunale Roberto Barchiesi è stata chiesta una pena a 5 anni e 9 mesi, 3 anni e 4 mesi per Andrea Ridosso (per il quale è stata chiesta l’assoluzione per l’imputazione relativa alle elezioni regionali del 2015); 5 anni e 4 mesi per l’ex staffista al Comune i Scafati Giovanni Cozzolino e 5 anni e 9 mesi per Ciro Petrucci, ex presidente della società comunale Acse.

Le accuse

Al centro del processo le elezioni comunali del 2013 e le elezioni regionali del 2015 quando – secondo l’accusa – vi sarebbe stato un accordo tra Aliberti e il clan Loreto-Ridotto: un sostegno elettorale in termini di preferenze sia al primo cittadino sia alla moglie in cambio di appalti e concessioni. Una tesi contestata fin dall’apertura dell’inchiesta e poi nel processo dai legali di Aliberti, che a luglio cercheranno di smontare tutte le accuse, mentre a settembre è prevista l’udienza con la sentenza da parte dei giudici.

La reazione

Dal canto suo, il primo cittadino scafatese commenta sui social: “Nonostante la richiesta del pm di condanna di 6 anni e 8 mesi credo nella giustizia. Abbiamo bisogno solo di silenzio. Aspetteremo la sentenza”.