Scarichi abusivi in mare, a Minori scattano i controlli a tappeto

Verifiche a tappeto per scoprire gli scarichi abusivi che inquinano le acque della Divina. È quanto messo in campo dall'Ausino Spa sul territorio di Minori. La società, in collaborazione con il Comune, ha pianificato attività di controllo sugli scarichi domestici sui collegamenti e le immissioni nella fogna pubblica ed eventuali immissioni di acque reflue nel torrente Reginna Minor che sfocia in mare.

I controlli

Il sindaco, Andrea Reale, ha annunciato all'Agi che "saranno effettuate verifiche a tappeto, casa per casa" a partire dal 10 gennaio. L'obiettivo è garantire la salubrità delle acque di balneazione. "In caso di mancanza di collaborazione o di espresso divieto all'accesso - spiega Reale - si sarà obbligati a dare segnalazione all'Autorità Giudiziaria perche' vi si provveda forzosamente", recita l'avviso inoltrato dal Comune ai cittadini".