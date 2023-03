Scarichi illeciti nel fiume Sarno: sequestrata un'azienda conserviera di Pagani

Sequestrata un'azienda conserviera, stamattina, nel salernitano: i carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale hanno eseguito il provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Dalle indagini del Noe di Salerno e di Napoli, in collaborazione con l'Arpac e con il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, in particolare, è stato possibile accertare che l'attività di produzione Sica srl di Pagani violava le prescrizioni previste dall'atto autorizzativo.

A seguito di evidenti violazioni ambientali e grazie a ripetute ispezioni, è emerso che l'azienda operante nel settore della produzione del pomodoro, non rispettava le norme per li scarichi idrici, superando i limiti, con grave rischio di inquinamento per il fiume Sarno, attraverso la confluenza di reflui industriali nello stesso corso d'acqua.

Per non compromettere ulteriormente l'ambiente e il fiume, dunque, è scattato il sequestro preventivo. Continua, il monitoraggo da parte di carabinieri e Arpac per individuare gli scarichi abusivi che inquinano il Sarno, con particolare attenzione anche agli scarichi fecali dei comuni circostanti, per scongiurare le gravi conseguenze del caso, soprattutto a causa della mancanza di reti fognarie o depuratori.