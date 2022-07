Schiamazzi e danni in piazza a Sant'Arsenio: il sindaco vieta di giocare con il pallone

Schiamazzi e rumori molesti per via degli assembramenti sportivi e aggregative nell’ex area Fiordelisi, a Sant'Arsenio. Il sindaco Donato Pica ha disposto un un’ordinanza ad hoc per quell’area per evitare che, specie nelle ore serali e notturne del periodo estivo, diventino "pertinenza esclusiva di numerosi gruppi di ragazzi e di giovani che disturbano continuamente la quiete pubblica e privata con il gioco del calcio o con schiamazzi rumorosi e, che a volte addirittura penetrano nelle proprietà altrui per recuperare il pallone, non trascurando il danneggiamento delle strutture comunali”.

Le sanzioni

Scatta, dunque, il divieto per il gioco del calcio e qualsiasi altra forma di assembramento in piazza Padri Domenicani e nell’area Fiordelisi: per i trasgressori, previste sanzioni dai 25 ai 500 euro.