Schiuma e mare inquinato a Santa Teresa, il Codacons: "Denunciamo in Procura il disastro ambientale"

"Sono pervenute denunce di numerosi bagnanti i quali, più che "arrabbiati", hanno segnalato la presenza di sostanze inquinanti e intensa schiuma – come riportato dalla stampa ieri, 5 agosto 20 – lungo la spiaggia cittadina di Santa Teresa, sostanze che degradano profondamente l'ambiente, pregiudicano fortemente la natura e rappresentano un rischio per la salute pubblica, in questo periodo di caldo intensissimo e di alto grado di umidità, unico luogo della città in cui si può trovare un po' di refrigerio".

Lo ha detto l'avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons. “Sulla spinta delle denunce dei cittadini e dei turisti e soprattutto sulla spinta delle immagini che girano sulla stampa online e sul web, presenteremo alla Procura della Repubblica denuncia per disastro ambientale e contemporaneamente diffida alla Capitaneria del Porto di Salerno affinché assumano, nei loro ambiti, le urgenti e necessarie iniziative per l’accertamento delle cause e soprattutto per perseguire i responsabili", ha concluso.