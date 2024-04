Sciopero generale dell'11 aprile: presidio dei sindacati anche a Salerno

Le organizzazioni sindacali Cgil Salerno e Uil Salerno aderiscono allo sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil nazionali dei settori privati e dell’Edilizia per l'11 aprile.

A Salerno

Lo sciopero durerà 4 ore per i privati e 8 per gli edili e si terrà contemporaneamente in più luoghi d’Italia e del territorio. L’appuntamento è per domani alle ore 10, nel piazzale antistante la prefettura di Salerno.