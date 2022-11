Sciopero all’Istituto “Trani” di Salerno: le precisazioni della rappresentante d’istituto Gambardella

Riceviamo e pubblichiamo la replica di Daniela Gambardella, in qualità di rappresentante d'Istituto “F. Trani” di Salerno, rispetto alle dichiarazioni rilasciate con comunicato stampa del 16 novembre 2022 dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Professionale "Trani-Moscati" e dell'Unione degli Studenti Salerno.

“In riferimento all’articolo “Laboratori ed edifici inagibili, sciopero degli studenti del F. Trani di Salerno” pubblicato sulla Vostra testata in data 16/11/2022, si segnala una grave alterazione della realtà dei fatti oltreché una palese lesione dell’immagine dell’Istituzione scolastica. I rappresentanti degli studenti intendono precisare alcuni aspetti della vicenda portata all'attenzione dalla Vostra testata al fine di rasserenare il clima scolastico e fornire un contributo alla verità dei fatti. Pertanto si smentisce con la presente che i laboratori e l’edificio dell’Istituto “F. Trani” siano inagibili. I fatti oggetto di divulgazione giornalistica fanno riferimento alla chiusura temporanea disposta dal Dirigente scolastico esclusivamente ai fini della verifica dell’effettivo funzionamento delle apparecchiature dei Laboratori in dotazione all’Istituzione scolastica. Inoltre la chiusura temporanea è stata resa necessaria per un'ulteriore revisione dell'inventario dei laboratori, che devono costituire un luogo sicuro per noi studenti. La Dirigenza ha reso noto che è in corso la progettazione di laboratori 4.0 finanziati dal PNRR, nel solco di un’azione nell’esclusivo interesse formativo degli allievi dell’Istituto Trani. L’Istituzione scolastica si sta dotando anche di un nuovo laboratorio di odontotecnica e sta procedendo al completamento di un laboratorio della Texa Academy. Nell’articolo di cui si chiede immediata rettifica, si fa riferimento ad una classificazione di inagibilità dei laboratori e dell’edificio scolastico dell’istituto “F. Trani” che, oltre a danneggiare l’immagine della scuola, desta allarme nella Comunità scolastica, in primis degli studenti che, con la presente, intendono scusarsi col Dirigente scolastico per la diffusione di un messaggio non veritiero. Si porta all’attenzione che in data 10/11/2022 i rappresentanti degli studenti avevano ricevuto immediate rassicurazioni da parte del Dirigente scolastico in merito alla prossima riapertura dei laboratori. In data 16/11/2022, con circolare 95, n. prot. 0025657, la Dirigenza ha dato seguito alle rassicurazioni predisponendo l’immediato ripristino dell’utilizzo dei laboratori”.