Università, la Cisal: "Lavoratori del servizio pulizia pronti allo sciopero"

Richiesta di convocazione inoltrata alla Prefettura da parte della Cisal. Il sindacato, nello specifico, ha chiesto la convocazione di un tavolo urgente con la Fondazione Universitaria e la Gioma Facility Management, azienda con sede legale a Messina che si occupa della pulizia all'interno del campus e che impiega nei locali dell’ateneo Salernitano ben 150 dipendenti.

La denuncia

La Cisal denuncia carenze "in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, discriminazione delle maestranze e sindacale, mancato rispetto del Contratto nazionale di categoria. Per questo, al Prefetto di Salerno, è stato chiesto di avviare la procedura di raffreddamento dei conflitti". "L’obiettivo - si legge nella nota del sindacato - è quello di porre fine, con l’intervento del Prefetto, atteso che la Fondazione Universitaria, più volte chiamata a vigilare, è sempre rimasta in disparte, ad un clima di terrore psicologico presente ormai da troppo tempo. Ad alcuni lavoratori è stato addirittura intimato di non aderire ad iniziative sindacale; chi si rifiuta viene vessato con atteggiamenti intimidatori. L’augurio è quello di dirimere quanto prima questa controversia onde evitare di addivenire ad uno sciopero che causerebbe disagi notevoli.”