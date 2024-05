Ospedale di Eboli: stop agli esami radiologici per i pazienti esterni, lo sciopero per la carenza di personale

A partire da oggi, presso l'ospedale di Eboli, le visite e gli esami radiologici per i malati esterni (non ricoverati ndr), non saranno più garantiti per via dello sciopero del personale di Radiologia. A causa della carenza di personale e del blocco degli straordinari oltre le 180 ore annue previste per legge, infatti, è scattata la protesta che avrà inevitabilmente ripercussioni sui pazienti. Tale disagio interesserà anche gli oncologici.