Sistemi Salerno – Servizi Utility: indetto lo sciopero per il 22 novembre

Proclamato lo sciopero di Sistemi Salerno – Servizi Utility S.r.l. per il 22 novembre: le sigle sindacali territoriali di Salerno, Uiltec, Filctem e Cisal FederEnergia a seguito dell’esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione del 29 settembre presso la Prefettura di Salerno incroceranno le braccia dalle ore 9:30 alle ore 11:30 del 22.

Il presidio

Previsto un presidio statico nei pressi della sede aziendale di via Stefano Passaro. Era il 17 ottobre, quando i sindacati hanno presentato richiesta di incontro al Comune di Salerno per la quale non vi è stato alcun riscontro.