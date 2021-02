Sciopero trasporti in Campania: boom di adesioni in Busitalia Salerno e Sita

Più alta la percentuale in assoluto ad Avellino dove l'Air ha visto una adesione del 90% per quello urbano e del 70% per quello extraurbano

Adesione non altissima in Campania allo sciopero del trasporto locale, anche se il dato si presenta differenziato a livello provinciale. Ad Avellino, l'Air ha visto una adesione del 90% per quello urbano e del 70% per quello extraurbano.

Le adesioni

La Sita, che connette Salerno con l'hinterland e Napoli, ha adesioni all'80%; Bus Italia Salerno si attesta al 75%. Ctp, consorzio che collega Napoli ai comuni della sua provincia vede ad Arzano il 27.8%; a Teverola il 17.6%; a Pozzuoli il 55.8%, per una media del 33.8%. L'Azienda napoletana di mobilità, che gestisce gomma e ferro nel capoluogo di provincia, vede per le linee di superficie una adesione del 32.23%; per la metro della linea 1 adesione del 23%, con uno stop alla circolazione e ripresa del servizio alle 13.10 sia da Garibaldi che da Piscinola; per le funicolari una adesione al 33% e sospeso il servizio solo nell'impianto di Montesanto, con aperte regolarmente Chiaia e Centrale. La Clp a Caserta registra il 65%.