Sciopero dei treni, convoglio bloccato a Sapri: l'amarezza dei passeggeri

Disagi per decine di pendolari, oggi, sulla tratta ferroviaria Tirrenica Meridionale per via dello sciopero proclamato da alcuni sindacati. Un treno regionale diretto in Calabria - riporta Infocilento - è rimasto bloccato per diverso tempo nella stazione di Sapri.

I disagi

Tanta l’amarezza da parte dei viaggiatori che hanno chiesto al personale ferroviario di risolvere il problema dovendo loro raggiungere alcune località turistiche calabresi. E’ stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria e del Comune di Sapri per attivare un altro convoglio.