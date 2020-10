Due scippi in poche ore sul Carmine: giovane ferita alla testa

Allarme sicurezza in piazza San Francesco. Non solo assembramenti, come ci hanno raccontato alcuni lettori: purtroppo, il 26 ottobre, si sono consumati due scippi nel giro di qualche ora.

Il fatto

In particolare, un primo furto è avvenuto alle 18.30 nei pressi della farmacia Galeno, mentre il secondo, alle 21.40, vicino al market Sole 365: nei due episodi, una giovane è rimasta ferita alla testa. Dei responsabili, nessuna traccia: accertamenti in corso per risalire ai malviventi. L'auspicio espresso dalla presidente del Comitato di Quartiere San Francesco, Laura Vitale è quello di incrementare i controlli nella zona che, specie nelle ore serali, diventa terra di nessuno.