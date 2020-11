Accoltellato un giovane a Pastena, donna rapinata al centro: l'appello dei salernitani

Paura, ieri sera, in via Rocco Cocchia, a Pastena: per cause da accertare, un ragazzino è stato accoltellato da un coetaneo, al culmine di una lite. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita e, dopo essere stato soccorso, è stato condotto all’ospedale “Ruggi”. Sul posto, dunque, i carabinieri che hanno avviato le indagini per far chiarezza sul fatto.

Lo scippo

Emerge che stanno crescendo gli episodi di violenza, di sera, in città: l'altra sera, una donna è stata rapinata in via Cacciatore, come ci hanno riferito alcuni lettori e solo qualche sera un doppio scippo, sempre dopo le ore 18, si è verificato sul Carmine. Probabilmente, approfittando della chiusura anticipata di numerose attività commerciali, malitenzionati stanno prendendo di mira varie zone poco trafficate della città: l'auspicio è che vengano incrementati i controlli serrati nelle ore serali e notturne.