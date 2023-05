Aggrediscono e scippano una donna, nel sottopasso: un arresto e un fermo a Battipaglia

Poliziotti di Battipaglia in azione, il 9 maggio: è stato arrestato O.R., colto in flagranza per aver aggredito e scippato una donna, nel sottopasso ferroviario.

Il fermo

Il 27 maggio, intanto, per lo stesso reato, gli agenti hanno eseguito anche un fermo di indiziato di delitto nei confronti di A.S. Preziose, in questo caso, sono state preziose le immagini del sistema di telecamere a circuito chiuso per l'individuazione dell'uomo.