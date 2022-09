Scippata della catenina mentre passeggia: soccorsa anziana a Salerno

Paura, ieri, a Salerno, dove un’anziana è stata scippata della catenina mentre passeggiava in via Gelso. La donna era in strada da sola quando, improvvisamente, è apparso uno scooter con a bordo due ragazzi che, in pochissimi secondi, le hanno strappato il monile dal collo.

Le indagini

Fortunatamente, non ha riportato ferite ma solo un grande spavento. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia per provare a risalire all’identità dei due malviventi, magari attraverso i filmati delle telecamere presenti nella zona.