Uno scippo e una rapina in 24 ore: arrestato giovane a Pontecagnano, ferita una delle vittime

E' stato identificato e arrestato in tempi record, lo scippatore che ha commesso due reati in 24 ore. In particolare, alle ore 11 di stamattina in via Picentia, a Pontecagnano, poco distante dalle Poste, una donna del posto del '59, dopo aver effettuato un prelievo da 1500 euro, è stata seguita e derubata con violenza da un giovane che l'ha trascinata per un tratto di strada, ferendola. La malcapitata ha allertato carabinieri e sanitari: i militari di Pontecagnano, insieme alla Polizia Municipale, hanno individuato poco distante S.M., gambiano classe 2000, residente a Salerno, ma di fatto abitante di Pontecagnano.

L'operazione

Dalla perquisizione della sua abitazione, sono emersi elementi di colpevolezza anche per lo scippo che c'è stato ieri a Pontecagnano, sempre ai danni di una donna: il giovane è stato arrestato per rapina impropria e scippo e la somma rubata restituita alle vittime, grazie alla prontezza dei carabinieri e degli agenti della Municipale. La donna strattonata questa mattina, intanto, è stata affidata alle cure dell'ospedale: per lei, ferite guaribili in 7 giorni.