Donna scippata e trascinata per terra a Pastena: è caccia al ladro

Paura, oggi pomeriggio, in via Settembrini a Pastena, dove una donna è stata scippata in strada. Ad agire un uomo a bordo di una moto che, dopo essersi avvicinato alla vittima, le ha strappato la borsetta facendola cadere sull’asfalto dopo averla trascinata per alcuni metri.

I soccorsi

Poi il bandito è fuggito via senza lasciare tracce. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato che, attraverso le testimonianze dei presenti e alle telecamere installate nel quartiere, cercherà di risalire all’identità dello scippatore.