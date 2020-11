La scippa e l'anziana cade e batte il capo: il ladro "si pente", la soccorre e fugge

La scippa, la ferisce, ma poi si pente. E' accaduto questa mattina a Battipaglia, come riporta Zerottonove: un 85enne si stava recando a messa, quando, tra via Olevano e via Kennedy, ha subito un tentativo di scippo da parte di un giovane. La vittima è caduta e ha battuto il capo al suolo: il ragazzo ha, così, desistito dal sottrarle la borsa e le ha prestato i primi soccorsi.

Dopo aver allertato il 118ì, il ladro è fuggito: la donna è stata dunque condotta in ospedale, per gli accertamenti del caso. Si indaga, ora, per risalire allo scippatore "pentito".