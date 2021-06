Scippo a Torrione: le rubano il ciondolo con la foto del figlio defunto

Il fatto è avvenuto in pieno giorno: la malcapitata è anche caduta a seguito del furto

Scippata una donna, in piazza Gloriosi, a Torrione, questa mattina. Ignoti hanno strappato ad una sessantenne il suo ciondolo che, tra l'altro, aveva un valore affettivo in quanto conteneva la foto del figlio defunto, come riporta Salernonotizie.

Le indagini

La donna è anche caduta a seguito dello scippo. Sul posto la Polizia: accertamenti in corso, per risalire ai responsabili del vile reato.