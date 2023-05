Scippo su via Carmine: automobilista soccorre la vittima e recupera la borsa

Paura nel quartiere Carmine, a Salerno: ieri una donna è stata scippata nei pressi di piazza Monsignor Bolognini, a pochi passi dal liceo Tasso. La malcapitata è stata derubata della borsa: ad assistere al fatto, un automobilista di passaggio che ha lasciato la sua vettura per inseguire a piedi il malvivente, il quale, per evitare di essere acciuffato, ha lasciato la presa, abbandonando la borsa in strada e facendo perdere le sue tracce, come riporta Salernonotizie.

L'appello

Accertamenti in corso sull'accaduto: recente, l'appello del Comitato di quartiere San Francesco per far incrementare i controlli nella zona, dove si registra una escalation di furti e presenze sospette.