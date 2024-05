Sentiero degli Dei, scivola sul percorso: soccorso escursionista

Attimi di paura sul Sentiero degli Dei per un infortunio accaduto ad un escursionista. Nel primo pomeriggio di oggi, un escursionista monegasco è scivolato mentre percorreva il sentiero non molto distante dalla frazione Nocelle di Positano procurandosi un trauma alla caviglia. Sul posto è giunto l'infermiere di presidio in zona, assieme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e trasportarlo in barella fino a Nocelle per affidarlo all’ambulanza 118.