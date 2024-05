Cammarano (M5S): “Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, l’impegno delle istituzioni deve andare avanti”

“Questa mattina, giornata mondiale della Sclerosi Multipla, sono stato a Napoli, a Piazza Municipio, all’evento informativo organizzato da Aism. L’esposizione sensibilizza sui sintomi e le caratteristiche della Sclerosi Multipla, patologia che in Italia colpisce oltre 130.000 persone, 12 mila solo in Campania. Oggi la fontana del Nettuno sarà illuminata di rosso e, su mia richiesta e del presidente Oliviero, anche il palazzo del Consiglio regionale, per manifestare vicinanza alle persone che convivono con la Sclerosi Multipla e alle loro famiglie. Dopo anni di battaglie insieme ad AISM, con l’approvazione e l’adozione del Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) in Campania, abbiamo raggiunto un importante traguardo per la tutela delle persone affette da SM e patologie correlate. E’ necessario garantire l'accesso uniforme a servizi e prestazioni cruciali, come terapie più idonee e personalizzate, l'informazione dettagliata, il sostegno emotivo e l'affiancamento costante lungo il percorso di cura. Ma l’impegno delle istituzioni deve andare avanti per garantire alle persone affette da SM e da altre patologie il sostegno di cui hanno bisogno”. Queste le parole del capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che oggi parteciperà all’accensione della facciata del Consiglio regionale prevista alle ore 19.