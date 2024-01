Comunità di Omignano Scalo in apprensione per la scomparsa di Andrea Denisa, 18enne di cittadinanza rumena non rientrata a casa quest'oggi. A lanciare l'appello la madre della giovane.

Scomparsa

La ragazza, come spiegato dalla madre sui social, non è entrata a scuola, l'istituto "Ancel Kays" di Vallo Scalo. "L’ho sentita per l’ultima volta alle 10 di stamattina e mi ha detto che era a scuola. Invece a scuola non è mai entrata" afferma la mamma. La 18enne "non era nemmeno sull’autobus delle 14 che lei prende per ritornare a Omignano Scalo dove viviamo. A telefono non ci risponde. Ha con lei tutti i documenti ed è maggiorenne da pochi mesi. Aiutatemi".