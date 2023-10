Non si hanno più notizie del signor Matteo Fiorillo, anziano di Mercato San Severino scomparso da ieri. "Chiunque lo avvistasse, può accompagnarlo in caserma o contattare i numeri 3288643244 - 3403905585": questo l'appello pubblicato su Facebook per ritrovare l'86enne. Ore di ansia per i suoi familiari. Ricerche in corso.