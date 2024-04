Tragico epilogo per Aniello: trovato senza vita, si indaga

Drammatico epilogo per Aniello De Marino, 58enne originario di Vallo Scalo, scomparso a Torino in estate, l'8 luglio esattamente. E' stato infatti ritrovato il suo corpo senza vita, il 2 aprile, sotto un ponte della ferrovia sulla Statale 11 tra Corbetta e Magenta. Ancora da accertare causa del decesso dell'uomo, per il quale era stato anche lanciato un appello su Chi l'ha Visto?. Si indaga.