Ascea, Carmelo si allontana e fa perdere le sue tracce: ricerche serrate

Ore di apprensione ad Ascea, dove si sono perse le tracce di Carmelo Caputo, visto l’ultima volta nei pressi degli Scavi di Velia. Pare che il giovane soffra di disturbi psichiatrici.

L'appello

A sporgere la denuncia di scomparsa, lo zio del ragazzo che ha allertato le Forze dell’Ordine. Intanto, la richiesta d'aiuto è rimbalzata anche sui social. Ricerche serrate, quindi, per ritrovare il ragazzo: in campo anche il Servizio Cinofili dell’Arma dei Carabinieri. Chiunque avvistasse Carmelo (in foto ndr) è pregato di rivolgersi alle Forze dell’Ordine.