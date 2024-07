Si allontana dall'ospedale e sparisce nel nulla: l'appello per ritrovare un giovane turista inglese

Sembra svanito nel nulla Kei Hixon, 21enne inglese di cui si sono perse le tracce dal 13 luglio. Alto 1.70, il ragazzo che indossava una maglietta Nike e dei pantaloncini blu, è stato visto l'ultima volta a Salerno, in zona Litoranea. Non ha con sè il telefono nè documenti, e parla solo inglese. In vacanza a Cava de’ Tirreni, il 21enne è sparito dopo essersi sentito male durante una visita a Salerno. Trasportato all’ospedale Ruggi, è stato visitato, ma si è allontanato da solo intorno alle 20.

L'appello

Le ricerche sono state estese anche in provincia di Napoli. Chiunque abbia informazioni utili, può rivolgersi alla Polizia di Stato.