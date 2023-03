Attimi di apprensione per la comunità di Sordina per la scomparsa di Ortensio Sapere, 65enne residente in zona. L'uomo, come riportato da Telecolore, non dà più notizie da ieri mattina.

La denuncia

I familiari hanno reso noto che al momento della scomparsa Ortensio (alto 180 cm) indossava abiti sportivi.