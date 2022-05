Scomparso da tre giorni, a Capaccio: ricerche a tutto campo per rintracciare il 35enne

Si sono perse le tracce del 35enne Petre Madalin Alexandrache che si è allontanato da casa della sorella a Ponte Barizzo di Capaccio Paestum.

Le ricerche

In azione i vigili del Fuoco, insieme alle forze dell’ordine per rintracciare l'uomo che indossava una maglietta nera smanicata con scritta bianca, jeans blu strappati e scarpe Adidas. Petre Madalin Alexandrache, di nazionalità rumena, era arrivato da pochi giorni in Italia. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili per il suo ritrovamento, può contattare il 112 o il 115.