Ore di angoscia a Battipaglia: Silvio scomparso nel nulla, l'appello dello zio su "Chi l'ha visto?"

Ore di angoscia, nel salernitano: non si hanno più notizie da 4 giorni di Silvio Quaranta, 39enne battipagliese, protagonista ieri anche della trasmissione di Rai 3 di Chi l’ha Visto. Silvio è alto circa 1,65, occhi neri, capelli rasati e cammina con un’andatura claudicante: nessuna traccia di lui da sabato 3 giugno, dopo aver trascorso un pomeriggio con lo zio. Alle 19,30 circa è stato riaccompagnato sotto la propria abitazione, ma non vi ha più fatto rientro. Il 39enne indossava una maglietta nera a maniche corte, pantaloni corti marroni, scarpe da ginnastica nere. Ha con sé il cellulare, che risulta spento, ma non i documenti.

L'appello

La scomparsa è stata denunciata dallo zio ai carabinieri ddi Battipaglia: si indaga. Chiunque ne avesse notizia, può segnalarlo alle forze dell'ordine.