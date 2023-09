Scomparso lo youtuber salernitano Kazuosan: "Da due giorni non abbiamo sue notizie"

Comunità di Salerno in apprensione per la scomparsa di Cosimo Corrado, noto youtuber conosciuto con il nome Kazusan. Il 21enne, secondo quanto si legge nell'appello che sta girando sui social, sarebbe atterrato a New York qualche giorno fa e da due giorni non avrebbe fatto avere più sue notizie.

L'appello

Stando all'appello, il giovane sabato sera si trovava a Manhattan. Chiunque lo veda è pregato di dare sue notizie alla polizia.