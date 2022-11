Nardò-Nocerina: scontri in campo, 10 poliziotti feriti

E' di dieci poliziotti feriti, il bilancio degli scontri tra tifosi verificatisi ieri pomeriggio a Nardò, in provincia di Lecce, durante la partita di calcio tra la squadra di casa e la Nocerina, nel campionato di serie D, girone H.

Circa tremila gli spettatori sugli spalti, di cui almeno 150 in arrivo dalla Campania. Per cause su cui sono al lavoro gli agenti del commissariato di Nardò e i colleghi della squadra mobile e della Digos della questura di Lecce, gli insulti tra le opposte tifoserie sono degenerati in lanci di bottiglie. La situazione ha reso necessario l'intervento degli agenti, dieci dei quali sono rimasti feriti: è stato necessario l'intervento del 118. Si indaga.